Форвард «Жироны» Стуани сфотографировался с кумиром детства Зиданом

Форвард «Жироны» Кристиан Стуани сделал совместное фото с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом после матча 10-го тура чемпионата Испании между этими командами. Напомним, «Жирона» одержала волевую победу над «Реалом» со счётом 2:1. Стуани отличился на 54-й минуте, сравняв счёт во встрече.
«Сегодня мне посчастливилось сфотографироваться с кумиром детства! То, что дал мне футбол, бесценно. Благодарю, Зидан», – написал нападающий у себя в «твиттере».
Фотографию можно посмотреть на странице Стуани в «Твиттере».
Что касается самой победы над «сливочными», то Кристиан написал следующее: «Исторический триумф. В футболе всё возможно, если верить и прикладывать все силы. Это великолепно».
Фотографию можно посмотреть на странице Стуани в «Твиттере».