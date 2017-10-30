Веденеев: Фарфан идеально делал то, что хочет увидеть от Дзюбы Манчини

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев поделился впечатлениями от игры петербургской команды в матче 15-го тура РФПЛ с «Локомотивом». Сине-бело-голубые дома уступили столичному клубу со счётом 0:3, а два мяча забил Джефферсон Фарфан.
«К сожалению, действиями крайних защитников «Зенита», оправданно уходивших вперед, и игроков центральной части поля, никто не руководил. Не нашлось «дирижера». Может быть, потому, что слишком легко дался первый тайм. И опасность проспали. Как и в матче с «Арсеналом», когда одна-единственная контратака туляков завершилась голом. Сейчас — то же самое. У Краневиттера не удался встречный отбор, Кришито прокинули, продольный пас отрезал Мамману… После этого многие игроки «Зенита» угодили в психологическую яму, из которой так и не выбрались.
Между тем, наступил второй этап игры, в котором команда должна была перестраиваться. Увы, мы этого не дождались. Пока зенитовцы приходили в себя, допустили похожие позиционные ошибки, а гости хладнокровно реализовали свои моменты. Потому и получился такой «неправильный» счет. Конечно, «Локомотив» не сильней «Зенита» на три мяча точно так же, как «Спартак» не сильнее «Севильи» — на четыре — после счёта 5:1. Плюс в том, что в игре «Зенита» проявились слабые места — особенно заметные на фоне великолепной физической готовности «Локомотива», которая позволила до конца держать высокий темп. Даже при счёте 0:3 «Зенит» при трех проведенных заменах был не в состоянии забить гол престижа. Ничего не могли сделать.
Даже в этом матче у «Зенита» были игроки, которые играли хорошо. Речь надо вести о проблемных позициях. Повторю: не могут простые продольные передачи заканчиваться выходом Фарфана один на один с Луневым. И Мевля, и Маммана не имели права оставлять у себя за спиной столько свободного пространства, пусть даже Фарфан и сыграл здорово. Почти все атаки «Локо» шли через него. Во время контратак отскакивал от защитников, цеплялся за мяч. Делал именно то, что хочет увидеть от Дзюбы Манчини. И делал идеально — вообще мячи не терял. Сбрасывал их братьям Миранчуком и устремлялся вперед. Персональную ответственность за его дубль несут центральные защитники «Зенита», а также Кузяев и Ерохин, которые не справились с этой тройкой игроков «Локо». Остальные железнодорожники, в принципе, не в счёт — они мастеровито выполняли обязанности в обороне. И, думаю, даже не предполагали, что сумеют разгромить «Зенит» так легко и непринуждённо", — цитирует Веденеева «Спорт уик-энд».