Тите: Неймар и Кавани поняли важность командных интересов

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал недавний конфликт между нападающими «ПСЖ» Неймаром и Эдинсоном Кавани. Разногласие между бразильцем и уругвайцем возникло вследствие спора о том, кто должен бить пенальти в парижской команде.
«Я следил за тем, что происходит в «ПСЖ» касательно пенальти и штрафных ударов. Но не спрашивал о произошедшем и не пытался узнать больше. Ведь это не в моей компетенции. Тем не менее моя способность обозревать всё многое мне говорит. Когда Неймар забивает с пенальти и ищет Кавани, чтобы праздновать успех вместе с ним, то это кое-что означает. Он делает голевую передачу Кавани, а тот в свою очередь бегает для Неймара. Это свидетельствует о том, что Неймар и Кавани поняли важность командных интересов», — цитирует Тите Globoesporte.