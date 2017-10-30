Вермален и Маскерано помогут «Барселоне» в матче с «Олимпиакосом»

Защитники Томас Вермален и Хавьер Маскерано будут готовы помочь «Барселоне» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом», сообщает Marca.
Вермален восстановился после проблем с бедром и включён в заявку на матч, как и Маскерано, который ранее отсутствовал из-за простуды. В то же время в Грецию не полетят дисквалифицированный Херард Пике и травмированные Андрес Иньеста, Усман Дембеле, Алейкс Видаль, Арда Туран и Рафинья Алькантара.
Матч «Олимпиакос» — «Барселона» состоится 31 ноября. Начало – в 22:45 мск.
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