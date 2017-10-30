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Бушманов назвал состав сборной России U21 на матчи с Арменией и Италией

30 октября 2017, понедельник. 15:46 Футбол

Тренерский штаб молодёжной сборной России во главе с Евгением Бушмановым назвал состав команды на отборочный матч чемпионата Европы-2019 U21 c Арменией (Ереван, 10 ноября, 14:00 мск) и контрольный поединок с Италией (Фрозиноне, 14 ноября, 20.30 мск).

В итоговый список вошли 23 футболиста.

Вратари: Игорь Лещук («Динамо» Москва), Антон Митрюшкин («Сьон» Швейцария), Игорь Обухов («Тюмень»).

Защитники: Александр Довбня («Этникос» Кипр), Никита Калугин («Динамо» Москва), Александр Лихачёв, Николай Рассказов (оба — «Спартак-2» Москва), Михаил Лысов («Локомотив» Москва), Евгений Назаров («Краснодар-2»), Никита Чернов («Урал» Екатеринбург), Павел Шакуро («Тюмень»).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Спартак» Москва), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба — «Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи» Махачкала), Рифат Жемалетдинов («Рубин» Казань), Илья Жигулев («Краснодар»), Александр Зуев («Ростов» Ростов-на-Дону), Олег Ланин («Крылья Советов» Самара), Даниил Фомин («Олимпиец» Нижний Новгород).

Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Фёдор Чалов (оба — ЦСКА Москва), Георгий Мелкадзе («Тосно» Ленинградская область).

Подготовку к предстоящим играм наша команда начнёт 6 ноября. Россияне будут жить в одном из столичных отелей и тренироваться на стадионе «Арена Химки». В среду, 8 ноября, молодёжная сборная России вылетит в Ереван, где на следующий день проведёт предыгровую тренировку на стадионе академии Федерации футбола Армении.

После матча с Арменией, 11 ноября, россияне вернутся в Москву, а 12 ноября вечером отправятся на выездную игру в Италию.

Бушманов: я доволен сборной России U21, справедливым был бы ничейный результат
Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
Теги
Молодёжная сборная России — Футбол Евгений Бушманов
Новости. Футбол
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