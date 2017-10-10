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Бушманов: я доволен сборной России U21, справедливым был бы ничейный результат

10 октября 2017, вторник. 23:53 Футбол

Главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов поделился своими впечатлениями от отборочного матча ЧЕ-2019 U21 с Сербией (2:3).

«Я думаю, мы все увидели интересный матч, встречались две хорошие команды. Болельщикам, наверное, игра понравилась. Команды на двоих забили пять мячей, при этом хозяевам поля повезло чуть больше. Фактически все три мяча мы пропустили со стандартов: два гола — после чужих стандартных положений, и последний – после розыгрыша своего углового, который привёл к голевой атаке на наши ворота. Стандарты сегодня были неудачными для нас.

Тем не менее в целом я доволен своей командой. Считаю, что игра была равной. На мой взгляд, сегодня справедливым был бы ничейный результат. Мы продолжим борьбу за выход в финальную часть чемпионата Европы, будем играть на победу во всех предстоящих матчах квалификации», — сказал Бушманов.

Молодёжная сборная России проиграла сербам в отборочном матче ЧЕ-2019
Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России — Футбол Евгений Бушманов
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