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Б. Игнатьев: все лучшие игроки вызваны в сборную России

30 октября 2017, понедельник. 17:25 Футбол

Бывший главный тренер сборной России, ныне вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев прокомментировал список футболистов, которых главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал в национальную команду для подготовки к контрольным матчам с Аргентиной (11 ноября, Москва, 16:00 мск) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург, 21:45 мск).

«Соглашусь с Черчесовым по поводу состава. На сегодняшний момент вызваны все лучшие игроки, имеющие российский паспорт. Это самый оптимальный и перспективный подбор игроков. Они будут составлять костяк команды на чемпионате мира.

У Денисова с Черчесовым свои сложные взаимоотношения. У тренера есть право не вызывать того или иного игрока в сборную. Вызов Зобнина мне понятен. Роман должен вновь ощутить атмосферу сборной, побыть вместе с коллективом и потренироваться под руководством Станислава Саламовича. Конечно же, Зобнин не будет играть в двух товарищеских матчах. Но полузащитник «Спартака» видится игроком стартового состава на чемпионате мира», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.

Черчесов вызвал 27 футболистов для подготовки к матчам с Аргентиной и Испанией
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол Борис Игнатьев Игорь Денисов Роман Зобнин Станислав Черчесов ЧМ-2018
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