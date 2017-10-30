Де Брёйне: задача «Манчестер Сити» — выйти из группы как можно скорее

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне поделился ожиданиями от выездного матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (1 ноября).
«Мы знаем, что если победим, то выйдем в плей-офф. Это было бы неплохо для нас. Важно квалифицироваться в следующий раунд, а не думать о том, сможем ли мы отдохнуть в оставшихся групповых матчах.
Если мы попадём в плей-офф, то дело будет сделано. Наша задача заключается в том, чтобы выйти из группы как можно скорее», — цитирует игрока сайт клуба.
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