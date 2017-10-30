Бейи: для «МЮ» большое счастье, что за нас выступает Лукаку

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи поделился мыслями о способностях форварда команды Ромелу Лукаку.
«Как и многие, считаю Ромелу превосходным форвардом. Я играл против него, и большое счастье, что он выступает в моей команде. Он для нас очень важен. Очевидно, что у него дела идут хорошо и, я надеюсь, он продолжит забивать и помогать команде, как делал это прежде», — приводит слова Бейи официальный сайт УЕФА.
В текущем сезоне 24-летний Лукаку забил семь голов в десяти матчах английской Премьер-лиги.
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