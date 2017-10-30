Моуринью: Лукаку должен быть неприкасаемым для болельщиков «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил свои недавние слова о том, что болельщики команды недостаточно хорошо поддерживают нападающего Ромелу Лукаку. Португалец, в частности, сказал: «Я бы хотел, чтобы болельщики объяснили мне, почему они недостаточно поддерживают Лукаку, потому что он выкладывается на полную».
«Фанаты — это фанаты, они платят за билет и могут поддерживать команду так, как им захочется, но моя задача — защищать своих игроков, когда они этого заслуживают. Ромелу — один из тех игроков, который должен быть неприкасаемым с точки зрения уважения к нему. Он играет очень хорошо, и речь идёт не только о голах.
Лукаку неприкасаемый в моей команде, и я думаю, что он должен быть неприкасаемым для болельщиков. Повторюсь, фанаты могут делать то, что хотят, но я считаю своим долгом защищать игроков», — сказал Моуринью.