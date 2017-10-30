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Семак: мне до Бердыева — как до канадской границы пешком

30 октября 2017, понедельник. 21:23 Футбол

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал победу над «Рубином» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России, а также дал оценку выступлению своей команды в первом круге, который она закончила на седьмом месте в таблице.

«Очень неудачно начался для нас матч. Неуверенно сыграли при стандартном положении – ауте. Плюс после пропущенного мяча понимали, что сложно будет отыграться. Во втором тайме было мало футбола, больше борьбы. В концовке мы оказались удачливее за счёт стандартного положения. Одержали волевую победу, хотя понимали, что против «Рубина» это будет сделать очень сложно.

«Рубин» при Бердыеве — очень хорошая команда, хотя и результат пока не такой, какого ждут болельщики. Но по уровню организации это одна из лучших команд в Премьер-Лиге. Мне до Курбана Бекиевича — как до канадской границы пешком.

Какую оценку дам первому кругу? Если брать по качеству игры, то мы провалили две игры. Даже не две игры, а два тайма – не агрессивно сыграли с «Краснодаром» и первый тайм в Махачкале. Остальные матчи где-то неудачно сложилось, как с «Ростовом». И матч в Санкт-Петербурге, где пропустили два быстрых мяча, хотя в тот момент мы попали на «Зенит», который был на ходу», — цитирует Семака „Спорт Бизнес Online“.

Семак: была ничейная игра, в которой удача наконец-то улыбнулась «Уфе»
Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
ФК Рубин ФК Уфа Курбан Бердыев Сергей Семак
Новости. Футбол
30 октября 2017, понедельник
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