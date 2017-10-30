Главный тренер «Штурма» возглавил сборную Австрии

Австрийский футбольный союз определился с новым главным тренером. Им стал наставник «Штурма» из Граца Франко Фода, который покинет должность в клубе.
Контракт 51-летнего специалиста с австрийским союзом начнётся 1 января 2018 года и закончится 31 декабря 2019 года. Если он выведет сборную на Евро-2020, то соглашение будет автоматически продлено до конца турнира.
Фода сменил на посту тренера австрийцев Марселя Коллера, контракт с которым не был продлён после невыхода национальной команды на чемпионат мира — 2018.
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