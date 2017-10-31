Ремчуков сравнил противников Трампа с болельщиками «Спартака»

Бывший председатель совета директоров «Анжи», главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков сравнил противников президента США Дональда Трампа с болельщиками футбольного клуба «Спартак».
«Не знаю, до какой степени вот это упорство противников Трампа может быть подорвано. Это ж как болельщики „Спартака“. „Спартак“ может выбывать из высшей лиги во вторую… Я помню, в 1976 году, по-моему, они выбывали, да? А болельщики кричат «Спартак – чемпион!» Реальность не воздействует на умы. Трампа не любят, мне кажется, за очень многие ценностные вещи», — сказал Ремчуков в эфире радио «Эхо Москвы».
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