Бенитес: «Ньюкасл» контролировал ход игры, я очень разочарован результатом

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес выразил разочарование в связи с поражением «сорок» в матче с «Бёрнли» на финише 10-го тура английской Премьер-лиги. Гости уступили на поле стадиона «Терф Мур» со счётом 0:1, автором единственного гола стал Джеффри Хендрик, отличившийся на 74-й минуте.
«Мы контролировали ход игры. Я очень разочарован результатом», — приводит слова испанского специалиста BBC Sport.
Благодаря этому успеху «Бёрнли» вышел на седьмое место в турнирной таблице с 16 очками, «Ньюкасл» опустился на 9-ю строчку (14 очков).
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