«Бёрнли» выиграл у «Ньюкасла» и догнал «Ливерпуль» по количеству очков

«Бёрнли» выиграл у «Ньюкасл Юнайтед» в матче десятого тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила в Бернли на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Беспроигрышная серия «сорок» в турнире прервалась на отметке в три матча.
На 74-й минуте Джеффри Хендрик открыл счет, голевую передачу отдал Йоханн Гудмундссон.
«Бёрнли» набрал 16 очков и делит с «Ливерпулем» шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» (14 баллов) находится на девятой строчке.
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