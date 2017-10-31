Лопетеги: уверены, что болельщики сборной Испании поддержат Пике

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги в очередной раз обратился к вопросу, касающемуся защитника национальной команды Херарда Пике. Футболист «Барселоны» известен тем, что всегда ратовал за независимость Каталонии от Испании. Кроме того, он нередко в социальных сетях высказывался язвительно о мадридском «Реале». Всё это приводило к тому, что он нередко подвергался освистыванию со стороны болельщиков сборной Испании, которой 11 ноября в Коста-дел-Соль предстоит встретиться в товарищеском матче с национальной командой Коста-Рики.
«Мы не зацикливаемся на вопросе Пике и уверены, что болельщики сборной Испании поддержат его, не обращая внимания на другие вопросы. Думаю, что этот матч станет праздником футболя для Пике и всех тех, кто будет на стадионе. В мире футбола игрок переносит давление естественным образом. Для нас это важная игра», — цитирует Лопетеги Marca.