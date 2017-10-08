Лопетеги — о ситуации с Пике: когда видишь картину, не надо смотреть на пылинку

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги похвалил болельщиков за поддержку защитника «Барселоны» Херарда Пике. Игрок покинул поле на 60-й минуте матча квалификации ЧМ-2018 с Албанией (3:0) под громкие аплодисменты.
«Фанаты были феноменальны. Они начинают фокусировать внимание на позитивных вещах в нашем футболе и нашей стране.
Это похоже на то, когда видишь картину и смотришь на пылинку. Но мы должны отмечать и выделять хорошее», — цитирует тренера Мarca.
Ранее Пике открыто заявлял о поддержке проведения референдума о независимости Каталонии.
Дисквалифицированные Пике и Давид Сильва покинули расположение сборной Испании