Марсело – Модричу: говоришь, я провалился. А ты сам разве не совершаешь ошибок?

Во время матча 10-го тура чемпионата Испании с участием «Жироны» и мадридского «Реала» имел место разговор на повышенных тонах между защитником «сливочных» Марсело Жуниором и полузащитником Лукой Модричем, сообщает Cuatro.
Хорватский футболист был очень недоволен действиями бразильца, и в одном из эпизодов игры предъявил ему претензии. Марсело на это ответил: «Ты говоришь, что я провалился. А ты сам разве не совершаешь ошибок?»
Подопечные Зинедина Зидана вели по ходу этого матча со счётом 1:0, но затем пропустили 2 гола и потерпели поражение.