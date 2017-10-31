«Эвертон» в течение 24 часов начнёт переговоры с наставником «Бёрнли»

Руководство «Эвертона» продолжает поиски главного тренера после ухода Рональда Кумана. Одним из претендентов считается наставник «Бёрнли» Шон Дайч. По информации Sky Sports, в течение 24 часов представители «Эвертона» намерены встретиться с тренером и провести переговоры.
«Бёрнли», которым английский специалист руководит на протяжении пяти лет, после 10 туров занимает в английской Премьер-лиге 7-е место. В текущем сезоне команда под руководством 46-летнего наставника потерпела всего два поражения.
Новым главным тренером «Эвертона» может стать наставник «Бёрнли»