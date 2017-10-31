Ещенко и Зе Луиш вернулись в общую группу «Спартака»

Сегодня футболисты «Спартака» провели на клубной базе тренировку. Игроки начали работу с разминки, а затем приступили к основной части занятия. При этом голкиперы Артём Ребров, Александр Селихов и Александр Максименко тренировались по своей программе, а Андрей Ещенко и Зе Луиш работали в общей группе.
На полдень у столичной команды запланирован обед, а затем красно-белые отправятся в аэропорт, откуда вылетят в Испанию на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба «Спартака».
Встреча между «Севильей» и «Спартаком» состоится 1 ноября, начало — в 22:45 мск.
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