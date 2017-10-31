Самедов: верю, что «Спартак» добьётся положительного результата в Севилье

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов выразил надежду на положительный исход встречи с «Севильей» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов в Испании и дерби с ЦСКА в рамках РФПЛ, которое состоится в декабре.
«С «Севильей» будет очень важный матч в стратегическом плане. После этой игры можно будет делать выводы о том, кто выйдет из группы. Матч важнейший, и хочется верить, что «Спартак» добьётся положительного результата. Совсем недавно был поединок с «Ростовом», и ребята должны восстановиться, набраться сил. Дальше — вылет в Испанию и игра.
С ЦСКА играем 10 декабря, и до этой игры ещё далеко. Однако могу сказать, что, несмотря на проблемы, «армейцы» поехали в Краснодар и выиграли. Из года в год говорят о проблемах ЦСКА, но команда всё время наверху. Будет матч, в котором мы хотим победить, а у «армейцев» будут свои задачи», — подчеркнул Самедов в эфире передачи «Футбол России».