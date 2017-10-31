Сарри: меня нельзя сравнивать с Гвардиолой, я ещё ничего не добился

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри в преддверии домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» рассказал, как относится к тому, что его сравнивают с наставником английской команды Хосепом Гвардиолой и легендарным итальянским специалистом Арриго Сакки.
«Меня нельзя сравнивать с Гвардиолой. Он лучший тренер в мире. У меня своё футбольное видение, но я ещё ничего не добился, так что меня нельзя с ним сравнивать. Мне нравится философия Гвардиолы, то, как он хочет, чтобы действовали его команды. Чтобы они при собственной потере сразу отбирали мяч назад. Это тренер, изменивший футбол", — приводит слова тренера «Наполи» официальный сайт УЕФА.
«Если меня сейчас уволить, то никто и помнить обо мне не будет, так как я ничего пока не выиграл. Сравнивая меня с Арриго Сакки, вы оскорбляете Сакки. Он столько выиграл и изменил футбол своей тренерской философией. Футболисты вроде ван Бастена, Гуллита и Райкарда выросли в великих чемпионов, играя под его началом. Его уроки запомнятся на многие годы, на сотни лет», — заявил Сарри.