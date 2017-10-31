Игрок «Жироны» рассказал, что Роналду ответил ему на просьбу обменяться майками

У форварда «Реала» Криштиану Роналду случился интересный разговор с полузащитником «Жироны» Алексом Гранелем сразу после финального свистка в матче 10-го тура Примеры, который закончился победой каталонцев со счётом 2:1.
Гранель в эфире радиостанции RAC1, на которую ссылается издание OK Diario, поведал, что ему сказал Роналду в ответ на просьбу обменяться футболками. По словам игрока «Жироны», португалец произнёс: «Ты очень хороший футболист, но мне не понравилось, как вы играли в последние минуты матча, особенно ты». Несмотря на это, по пути в раздевалку игроки не стали развивать конфликт и всё же обменялись майками.
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