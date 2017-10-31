80% иностранцев, побывавших на КК, заявили, что их мнение о России улучшилось

Маркетинговое исследование компании Nielsen подтвердило, что болельщики, побывавшие на матчах Кубка конфедераций—2017 в России, получили удовольствие от турнира и теперь намерены посетить чемпионат мира в 2018 году, сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.
В ходе опроса 98% зрителей заявили, что получили удовольствие от КК. 91% из тех, кто посетил матчи турнира, собирались подать заявки на билеты на матчи ЧМ.
В опросе приняли участие более 10 тыс. зрителей. Они ответили на вопросы о своих впечатлениях до, во время и после турнира. Чуть более 90% респондентов представляли Россию, остальные приехали из других стран.
Для почти половины (48%) россиян, посетивших матчи турнира, основным стимулом было стремление побывать на турнире ФИФА.
Среди болельщиков, приехавших из других стран, главным стимулом для поездки на Кубок конфедераций было желание поддержать свою сборную (36%). Ещё 20% хотели побывать в России и больше узнать о культуре страны, а 17% приехали, потому что стремились побывать на турнире ФИФА.
Более половины зарубежных болельщиков (60%) сказали, что турнир превзошёл их ожидания, а 80% сообщили, что после поездки на турнир их мнение о России улучшилось. Респонденты также высоко оценили уровень безопасности: 95% заявили, что чувствовали себя в безопасности на стадионе, а 93% — в городах-организаторах в целом.