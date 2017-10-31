Цубер: ЦСКА никогда не сдаётся, и Березуцкие с Игнашевичем — это не слабые места

Бывший полузащитник ЦСКА Стивен Цубер, в настоящее время выступающий за «Хоффенхайм», поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «армейцами» и «Базелем». Поединок состоится сегодня, 31 октября, в Швейцарии, начало — в 22:45 мск.
«ЦСКА — команда, которая очень сильна характером и никогда не сдаётся. Мы часто решали исходы матчей на последних минутах. Сейчас я уже не нахожусь внутри команды, но не думаю, что „армейцы“ утратили это качество. На мой взгляд, возраст защитников ЦСКА нельзя считать слабым местом команды. Березуцкие и Игнашевич — настоящие профессионалы, которые даже на тренировках всегда выкладывались на 100%. Их опыт и слаженность — это их сила.
Я смотрел обзор первого матча между ЦСКА и „Базелем“ и не уверен, что москвичи в чём-то уступили сопернику, несмотря на счёт. „Армейцы“ пытались показать свой футбол в родных стенах, но гости успешно проводили контратаки. В сегодняшнем матче ЦСКА необходима победа для сохранения шансов на выход в плей-офф. И я уже говорил, что это команда, которая никогда не сдаётся. Но если „Базель“ вновь сыграет в том же ключе и будет проводить разящие контратаки, как в Москве, то он сможет победить», — приводит слова Цубера 20minuten.