«Базель» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

Сегодня, 31 октября, в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Базелем» и ЦСКА. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Базель» — ЦСКА.
Матч 31.11.2017 рассудит сербская бригада арбитров во главе с рефери Милорадом Мажичем. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов команды уже встречались: в 3-м туре группового этапа турнира «армейцы» уступили «Базелю» в родных стенах со счётом 0:2.
После трёх туров в группе A лидирует «Манчестер Юнайтед», на счету которого 9 очков. На втором месте – швейцарский «Базель» с 6 очками в активе. Третью строчку занимает московский ЦСКА (3 очка), ни одного балла – у «Бенфики». Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».