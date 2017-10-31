Нападающий «Уотфорда» Дини дисквалифицирован на три матча

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала нападающего «Уотфорда» Троя Дини на три матча, информирует Sky Sports.
29-летний англичанин наказан за неподобающее поведение в матче 10-го тура английской Премьер-лиги со «Сток Сити» (0:1). Дини вступил в стычку с полузащитником «гончаров» Джо Алленом и грубо взял его за лицо.
Таким образом, в результате дисквалификации на три матча Дини пропустит матчи чемпионата Англии с «Эвертоном», «Вест Хэм Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Все они пройдут в ноябре.
Видео столкновения Дини и Аллена можно посмотреть в «Твиттере».
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