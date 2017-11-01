Сухи: я сыграл не лучшим образом, когда ЦСКА забивал второй гол, и разочарован

Защитник «Базеля» Марек Сухи прокомментировал итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА (1:2).
«Мы вели в первом тайме, но не очень хорошо сыграли во втором. Мы хотели создать побольше моментов впереди, и они были, вполне могли забить второй мяч. Но ЦСКА надавил, создал один момент, второй, всё пошло очень быстро. Во втором голе я сыграл не лучшим образом, разочарован. Но надо продолжать», — передаёт слова Сухи корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Видео второго гола ЦСКА можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.