Вальверде: сегодняшняя игра Луиса Суареса мне очень нравится

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подчеркнул, что доволен игрой нападающего Луиса Суареса. Наставник каталонской команды сказал об этом после выездного матча группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом», который завершился нулевой ничьей. Уругвайский форвард находился на поле все 90 минут.
«Сегодняшняя игра Суареса мне очень нравится. Иногда гол зависит от одного сантиметра, я повторяю это. Больше всего мне нравится в моих футболистах то, что у них есть много голевых моментов. Это хороший симптом. А эффективность вблизи ворот соперников ещё придёт. Сегодня у нас были шансы для взятия ворот греков», — цитирует Вальверде Marca.
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