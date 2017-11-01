Пьянич: «Ювентус» в любом случае будет играть на победу с «Барселоной»

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич подвёл итоги матча четвёртого тура Лиги чемпионов со «Спортингом» (1:1). В пятом туре туринцам предстоит на своём поле сыграть с «Барселоной».
«Обидно, что мы не сумели выйти в плей-офф уже сегодня, но в первом тайме нам пришлось непросто. До перерыва у нас получалось очень мало, однако потом мы смогли восстановить паритет. Хорошо, что в итоге избежали поражения. В первой половине мы играли слишком глубоко, а во второй стали лучше двигать мяч между линиями и создали несколько моментов. Не знаю, придётся ли нам ждать шестого тура, чтобы решить вопрос о путёвке в плей-офф, но с „Барселоной“ мы в любом случае будем играть на победу», — приводит слова Пьянича пресс-служба УЕФА.
«Юве» ушёл от поражения в матче со «Спортингом», «Барса» сыграла вничью в Греции