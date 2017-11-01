«Юве» ушёл от поражения в матче со «Спортингом», «Барса» сыграла вничью в Греции

«Спортинг» и «Ювентус» сыграли вничью в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась со счётом 1:1.
На 20-й минуте Бруно Сезар вывел португальскую команду вперёд. В концовке туринцы сумели отыграться — на 79-й минуте отличился Гонсало Игуаин.
В параллельном матче группы D «Барселона» на выезде поделила очки с «Олимпиакосом» — 0:0.
Турнирное положение в группе D после четырёх туров: 1. «Барселона» — 10 очков; 2. «Ювентус» — 7; 3. «Спортинг» — 4; 4. «Олимпиакос» — 1.