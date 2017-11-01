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Бубнов: «Спартак» может удивить «Севилью» только Зе Луишем

1 ноября 2017, среда. 08:30 Футбол

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между красно-белыми и «Севильей». По его мнению, московская команда может удивить соперника только выходом на поле нападающего Зе Луиша, который недавно оправился от травмы. Игра состоится сегодня в Испании и начнётся в 22:45 мск.

«Севилья» в Москве играла не в оптимальном составе. Сейчас они выставят сильнейших игроков и постараются реабилитироваться за крупное поражение в первом матче. Тот разгром ещё больше сплотил команду, и «Севилья» гораздо опытнее в еврокубках. Так что «Спартак» ждёт очень тяжёлый матч.

Красно-белые очень серьёзно готовятся к этому матчу, и неплохая репетиция была в Ростове, но там команда не смогла удержать победу и пропустила два гола. Как были проблемы в обороне у «Спартака», так и остались. Команда Карреры пока не может спокойно сыграть на ноль, даже с Нальчиком. Для тренера главное — настроить команду и выбрать правильную тактическую модель игры, чтобы подготовиться к серьёзному давлению «Севильи».

Во второй игре спартаковцы могут удивить только Зе Луишем, которого не было в Москве. Больше удивлять нечем. Более того, «Спартак» потерял Самедова. Придётся обходиться тем ресурсом, который есть на сегодняшний день, а «Севилья» лучше знает соперника и ещё серьёзнее будет готовиться. В первую очередь «Севилье» нужно лишить «Спартак» мяча и оказывать как можно большее давление на ворота, поскольку наша команда не очень надёжно играет в обороне. Самое главное — надёжно играть при потере мяча, чтобы «Спартак» не проводил быстрые контратаки, как в Москве.

Для меня «Севилья» — фаворит, и «Спартаку» придётся очень тяжело. Не только я — многие эксперты отдают предпочтение испанцам. Но если «Спартак» выстоит и сумеет сыграть вничью, то это будет очень хороший результат. Он даст красно-белым хорошие шансы попасть в плей-офф. Если гости смогут забить первыми, то игра может пойти по спартаковскому сценарию. Поставлю на победу «Севильи», но допускаю, что «Спартак» может добиться ничьей", — сказал Бубнов на своём официальном канале в YouTube.

Каррера: Глушаков – топ-игрок? Скажу ему лично, если это так
Главный тренер «Спартака» рассказал, как команда готовится к матчу Лиги чемпионов с «Севильей».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Севилья ФК Спартак Александр Бубнов
Новости. Футбол
1 ноября 2017, среда
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