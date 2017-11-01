Рауль: сложно будет повторить то, что делает Роналду в «Реале»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Рауль рассыпался в похвалах в адрес форварда «сливочных» Криштиану Роналду. Бывший игрок сборной Испании не сомневается в том, что португалец является одним из сильнейших игроков в истории «Королевского клуба».
«Сложно будет повторить то, что делает Роналду в течение всей своей карьеры и в «Реале». Мы счастливы, что в нашей команде есть такой футболист. Криштиану имеет фундаментальное значение для «Реала», он один из великих игроков в истории клуба», — приводит слова Рауля Marca.
Роналду был признан лучшим футболистом 2017 года по версии ФИФА. Он опередил в споре за это звание Лионеля Месси («Барселона») и Неймара («Барселона»/«ПСЖ»).
Роналду – лучший футболист, Зидан – лучший тренер. Фото с вручения наград ФИФА