Сёмин: потенциал братьев Миранчуков ещё совсем не раскрыт

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о прогрессе братьев Миранчуков, отметив, что они принадлежат к молодому поколению с громадным потенциалом, который ещё совсем не раскрыт.
«Что касается братьев Миранчуков, то это молодое поколение с громадным потенциалом. При этом у них много недостатков, над которыми нужно работать каждый день. Главное – это их серьёзное отношение к футболу. Они прислушиваются к тому, что говорят тренеры, работают над этим, отсюда и прогресс. Их лучшее качество – это атакующие действия как в конечной, так и в начальной стадии. Но их потенциал ещё совсем не раскрыт.
Отмечу, что они в высшей степени профессионалы. И у них очень хорошее воспитание. Надо отдать должное их маме, воспитавшей двух таких молодых людей, которые на правильном пути», — рассказал Сёмин на пресс-конференции.
В текущем сезоне Антон Миранчук принял участие в 20 официальных матчах на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. В активе Алексея Миранчука 19 матчей, 6 голов и 6 голевых пасов.