Сын Сарсании опроверг информацию о своём увольнении из «Локомотива»

Сын скончавшегося 7 октября спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании Денис сообщил, что сам принял решение расторгнуть контракт со столичным «Локомотивом».
«Я ушёл по собственному желанию, информация о моём увольнении, активно гуляющая по ряду СМИ, не соответствует действительности. Через пару дней после похорон отца принял решение покинуть «Локомотив». Просто не видел для себя смысла продолжать там работу», — цитирует Сарсанию «RT на русском».
Денис Сарсания также отметил, что намерен продолжить дело своего отца, но пока не имеет новых предложений по работе.
«Конечно, есть огромное желание работать в футболе, но об этом начну думать позже, после того, как пройдёт хотя бы 40 дней со дня смерти отца», — признался Сарсания-младший.
Ранее в СМИ появилась информация, что через два дня после смерти Константина Сарсании спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус по поручению президента Ильи Геркуса уволил Дениса Сарсанию, работавшего в селекционной службе клуба.