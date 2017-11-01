Серхи Роберто получил травму подколенного сухожилия в матче с «Олимпиакосом»

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто получил травму в концовке первого тайма матча 4-го тура Лиги чемпионов с «Олимпиакосом». Из-за повреждения Роберто даже не смог доиграть до перерыва и на первой компенсированной минуте был заменён на Херарда Деулофеу.
Как сообщает пресс-служба сине-гранатовых, 25-летний полузащитник травмировал подколенное сухожилие. В среду, 1 ноября, футболист пройдёт медицинское обследование, по результатам которого станут известны сроки его восстановления.
Встреча «Олимпиакос» — «Барселона» завершилась со счётом 0:0.
«Барселона» не забила в матче группового этапа ЛЧ впервые с 2012 года