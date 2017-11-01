Фернандес: мне интереснее сыграть со сборной Испании, чем с Аргентиной

Защитник ЦСКА Марио Фернандес ответил на вопрос, с какой командой — Испанией (14 ноября) или Аргентиной (11 ноября) — ему будет интереснее сыграть в товарищеских матчах в составе сборной России.
«Против Аргентины я уже играл за Бразилию, поэтому мой ответ — интереснее будет с Испанией. Месси – великолепный футболист. Да что там говорить, вся команда у Аргентины классная. Но у испанцев не хуже. Нас ждут непростые матчи, но приложим все силы, чтобы добиться максимально возможного результата. С точки зрения психологии он очень важен для сборной России», — сказал Фернандес в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
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