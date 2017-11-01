Таски: с таким составом «Спартак» каждый год должен бороться за чемпионство

Защитник «Спартака» Сердар Таски считает, что с тем составом, который есть у красно-белых, команда всегда должна бороться за чемпионство. Об этом футболист заявил, отвечая на вопрос, не было ли ощущения, что в «Спартаке» вот-вот всё развалится.
«Главное, что этого не случилось. Реально, думаю, никто в команде не боялся, что такое может произойти. Если посмотреть на наших игроков, думаю, мы с таким составом каждый год должны бороться за чемпионство. Сейчас мы нашли путь к успеху и будем бороться», — цитирует Таски 8news.
После 15 туров «Спартак», набрав 22 очка, занимает 6-е место в РФПЛ. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
Ещё один удар между ног. Почему «Спартак» не может догнать ЦСКА
Благодаря ничьей с «Ростовом» команда Карреры за первый круг потеряла больше очков, чем за весь чемпионский сезон.