Гвардиола может не продлить контракт с «МС», если не завоюет важного трофея

«Манчестер Сити» собирается продлить контракт с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой по окончании нынешнего сезона, сообщает Goal.
По информации издания, руководство клуба намерено предложить испанскому специалисту продлить соглашение сроком на три года. Отмечается, что «Манчестер Сити» готов сделать предложение о новом контракте даже при самых неудачных раскладах по итогам сезона, однако, по данным источника, сам Гвардиола не захочет продлевать соглашение в том случае, если не завоюет с командой ни одного важного титула.
Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года. Его нынешний контракт с клубом истекает летом 2019 года.
После 10 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» располагается на первом месте в турнирной таблице.
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