РФС запретил «Тосно» и «Мордовии» регистрировать новых футболистов

Палата по разрешению споров РФС запретила «Тосно» и «Мордовии», выступающей в ПФЛ, регистрировать новых игроков в качестве обеспечительной меры до выполнения решений палаты.
«Удовлетворить заявление АО «ФК «Зенит» в отношении АНО «ФК «Тосно» о взыскании задолженности по трансферному контракту в полном объеме. Обязать «ФК «Тосно» выплатить АО «ФК «Зенит» задолженность по трансферному контракту. Обязать АНО «ФК «Тосно» выплатить АО «ФК «Зенит» пеню, предусмотренную трансферным контрактом.
Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Кутьина А.С. в отношении АНО «ФК «Тосно» о взыскании задолженности по трудовому договору частично. Обязать АНО «ФК «Тосно» выплатить футболисту-профессионалу Кутьину А.С. задолженность по Соглашению о расторжении трудового договора. Обязать АНО «ФК «Тосно» выплатить футболисту-профессионалу Кутьина А.С. проценты за задержку выплаты задолженности. Применить к АНО «ФК «Тосно» г. Тосно запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.
Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Пазина А.С. в отношении НП «ФК «Мордовия» г. Саранск о выплате задолженности по трудовому договору частично. Обязать НП «ФК «Мордовия» г. Саранск выплатить футболисту-профессионалу Пазину А.С. задолженность по заработной плате за период с февраля 2017 года по июнь 2017 года. Обязать НП «ФК «Мордовия» г. Саранск выплатить футболисту-профессионалу Пазину А.С. задолженность по единовременной выплате за подписание трудового договора. Обязать НП «ФК «Мордовия» г. Саранск выплатить футболисту-профессионалу Пазину А.С. проценты за задержку выплат. Применить к НП «ФК «Мордовия» г. Саранск запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.
Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Чалова Д.Н. в отношении НП «ФК «Мордовия» г. Саранск о выплате задолженности по трудовому договору частично. Обязать НП «ФК «Мордовия» г. Саранск выплатить футболисту-профессионалу Чалову Д.Н. задолженность по заработной плате за май 2017 года. Обязать НП «ФК «Мордовия» г. Саранск выплатить футболисту-профессионалу Чалову Д.Н. проценты за задержку выплаты заработной платы. Обязать НП «ФК «Мордовия» г. Саранск компенсировать футболисту-профессионалу Чалову Д.Н. подтверждённые расходы на представителя. Применить к НП «ФК «Мордовия» г. Саранск запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.
Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Алхазова А.Н. о применении санкций в отношении НП «ФК «Мордовия» г. Саранск в связи с неисполнением Решения Палаты от 06 сентября 2017 года. В связи с неисполнением Решения Палаты от 06 сентября 2017 года применить к НП «ФК «Мордовия» г. Саранск санкцию в виде штрафа.
Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Деобальда П.А. о применении санкций в отношении НП «ФК «Мордовия» г. Саранск в связи с неисполнением Решения Палаты от 12 сентября 2017 года. В связи с неисполнением Решения Палаты от 12 сентября 2017 года применить к НП «ФК «Мордовия» г. Саранск санкцию в виде штрафа», — информирует сайт РФС.