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175 лет назад 2016
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«Спартак» объявил стартовый состав на игру с «Севильей»

Футбол

«Спартак» объявил стартовый состав на игру четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров, Фернандо, Пашалич, Промес, Глушаков (к), Мельгарехо, Луис Адриано.

Запас: Ребров, Петкович, Кутепов, Самсонов, Зе Луиш, Попов, Роша.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» — «Спартак». Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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