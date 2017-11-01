«Спартак» объявил стартовый состав на игру с «Севильей»

«Спартак» объявил стартовый состав на игру четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».
«Спартак»: Селихов, Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров, Фернандо, Пашалич, Промес, Глушаков (к), Мельгарехо, Луис Адриано.
Запас: Ребров, Петкович, Кутепов, Самсонов, Зе Луиш, Попов, Роша.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» — «Спартак». Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
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