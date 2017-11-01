Фарфан признан лучшим игроком «Локомотива» в октябре по версии болельщиков клуба

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан был признан лучшим игроком команды в октябре по версии болельщиков, сообщает официальный сайт «железнодорожников».

Перуанский футболист одержал победу в голосовании, которое проводилось на сайте клуба и в соцсетях. За Фарфана проголосовало 6837 человек (37,5%). Второе место занял полузащитник Алексей Миранчук с 4532 голосами (24,8%), третье – голкипер Маринато Гилерме (4015 голосов, 22%). Всего в голосование приняли участие 18229 человек.

В октябре Фарфан отметился двумя голами и результативной передачей в двух матчах РФПЛ, а также сделал голевую передачу в гостевом матче Лиги Европы с «Шерифом» (1:1).