До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Представитель «Барселоны» пообщался с Каррерой и посетил матч «Спартака» в ЛЧ

Футбол

Глава трансферной комиссии «Барселоны» Арьедо Брайда посетил матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Севильей» и «Спартаком». Встреча проходит в эти минуты в Испании.

Представитель руководства сине-гранатовых находится на трибуне вместе с руководителями красно-белых Наилем Измайловым, Сергеем Родионовым и Юханом Гераскиным. Кроме того, сегодня он долго общался с главным тренером московской команды Массимо Каррерой.

Летом «Спартак» был близок к аренде двух игроков «Барселоны» — Кристиана Тельо и Мунира Эль-Хаддади. Первый перешёл в «Бетис», а второй находится в аренде в «Алавесе».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Спартак».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона ФК Спартак Массимо Каррера Трансферы
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент