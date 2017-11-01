Представитель «Барселоны» пообщался с Каррерой и посетил матч «Спартака» в ЛЧ

Глава трансферной комиссии «Барселоны» Арьедо Брайда посетил матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Севильей» и «Спартаком». Встреча проходит в эти минуты в Испании.



Представитель руководства сине-гранатовых находится на трибуне вместе с руководителями красно-белых Наилем Измайловым, Сергеем Родионовым и Юханом Гераскиным. Кроме того, сегодня он долго общался с главным тренером московской команды Массимо Каррерой.



Летом «Спартак» был близок к аренде двух игроков «Барселоны» — Кристиана Тельо и Мунира Эль-Хаддади. Первый перешёл в «Бетис», а второй находится в аренде в «Алавесе».



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Спартак».