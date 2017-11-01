Жардим: меня расстроил результат матча с «Бешикташем», но игрой я доволен

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал ничью в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бешикташем». Встреча проходила в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена» и завершилась со счетом 1:1.

«Меня расстроил результат, но я доволен игроками, которые хорошо показали себя и действительно пытались выиграть. Можем ли мы пройти дальше, будет зависеть от других результатов.

Я рад, потому что моя команда пыталась контролировать матч и играть в агрессивный футбол как в атаке, так и в защите. Очень доволен и думаю, что фанаты «Монако» тоже довольны игроками", — цитирует тренера сайт УЕФА.