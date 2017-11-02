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«Манчестер Сити» победил «Наполи» со счётом 4:2, «Шахтёр» одолел «Фейеноорд»

Футбол

«Манчестер Сити» победил «Наполи» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов и вышел в плей-офф турнира. Встреча проходила в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

У «Манчестер Сити» отличились Николас Отаменди, Джон Стоунс, Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг. В составе «Наполи» по голу забили Лоренцо Инсинье и Жоржиньо (с пенальти).

В другом матче группы F донецкий «Шахтер» одолел «Фейеноорд». Встреча проходила в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Группа F. 4-й тур
01 ноября 2017, среда. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
2 : 4
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 – Инсинье – 21, 1:1 – Отаменди – 34, 1:2 – Стоунс – 48, 2:2 – Жоржиньо – 62 (пен), 2:3 – Агуэро – 69, 2:4 – Стерлинг – 90+2
Лига чемпионов. Группа F. 4-й тур
01 ноября 2017, среда. 22:45 МСК
Шахтёр Д
Донецк, Украина
3 : 1
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
0:1 – Йоргенсен – 12, 1:1 – Феррейра – 14, 2:1 – Марлос – 17, 3:1 – Марлос – 68
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Наполи Фейеноорд Шахтёр Донецк
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