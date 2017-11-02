«Манчестер Сити» победил «Наполи» со счётом 4:2, «Шахтёр» одолел «Фейеноорд»

«Манчестер Сити» победил «Наполи» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов и вышел в плей-офф турнира. Встреча проходила в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

У «Манчестер Сити» отличились Николас Отаменди, Джон Стоунс, Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг. В составе «Наполи» по голу забили Лоренцо Инсинье и Жоржиньо (с пенальти).

В другом матче группы F донецкий «Шахтер» одолел «Фейеноорд». Встреча проходила в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов.