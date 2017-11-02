Лангле посвятил гол в матче со «Спартаком» родителям и братьям

Защитник «Севильи» Клеман Лангле поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (2:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. 22-летний француз забил первый гол в этой встрече на 30-й минуте.



«Это мой первый гол в Лиге чемпионов, и на трибунах находились мои родители, братья. Здорово, что у меня появилась возможность посвятить им гол в таком важном матче. Мы хорошо играли в первые 70 минут, выглядели действительно здорово, но не смогли убить интригу, когда был шанс сделать счёт 3:0. „Спартак“ смог отыграть один мяч, и концовка прошла не так гладко, как это могло быть», — приводит слова Лангле пресс-служба УЕФА.

Видео всех голов матча можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.