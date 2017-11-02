Бош: разочарование велико, сейчас у дортмундской «Боруссии» непростой период

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош не скрывал разочарования по итогам домашней игры с соперниками из АПОЭЛ (1:1) в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов. Ничейный результат существенно усложнил команде из Германии задачу выхода в плей-офф турнира.



«Такого соперника мы должны были побеждать. Разочарование велико, и я могу это понять. Если бы мы сумели сделать счёт 2:0, то в этом матче всё было бы решено. Сейчас у «Боруссии» непростой период, нам на самом деле нужна победа», — цитирует специалиста немецкое издание Bild.



Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов.

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