Фонсека: у «Шахтёра» три победы в четырёх матчах ЛЧ — отличный результат

Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека назвал заслуженной победу донецкой команды над «Фейеноордом» (3:1) в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Также специалист оценил шансы «горняков» на выход в плей-офф турнира.



«Мы очень хорошо начали, и сразу возник голевой момент. К сожалению, затем последовал пропущенный мяч. Однако мы отлично среагировали, сравняли счёт и вышли вперёд. Потом полностью доминировали на поле: владели мячом и чувствовали себя уверенно. Заслуженная победа «Шахтёра» – мы действительно были сильнее. Я не очень люблю индивидуализировать ни после выигрышей, ни после поражений. Команда в целом прекрасно показала себя, все были сконцентрированы и солидарны, что важно. Потому не стал бы выбирать лучшего или худшего. Так же и с «Фейеноордом». Это коллектив качественных исполнителей, и не забывайте: в прошлом сезоне они стали чемпионами Нидерландов. Две победы над таким соперником чего-то стоят.



Шансы «горняков» на плей-офф? В день жеребьёвки я слышал много комментариев о том, что «Шахтёр» не сможет попасть даже в Лигу Европы. У нас три победы в четырёх матчах – отличный результат. Думаю, он запомнится. Рассуждая о будущем, нужно быть осмотрительным. Впереди два крайне важных поединка. Да, место в Лиге Европы мы гарантировали, но, чтобы пройти дальше в Лиге чемпионов, нужно ещё одно очко. Я продолжу осторожно говорить о будущем, ведь предстоят тяжелейшие противостояния с великими командами», — цитирует специалиста клубная пресс-служба.

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов.