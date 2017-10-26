«Барселона» продолжает интересоваться Горецкой

Руководство и тренерский штаб «Барселоны» продолжают интересоваться полузащитником «Шальке-04» Леоном Горецкой, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника один из селекционеров каталонского клуба Пеп Боада следил за игрой футболиста в матче 9-го тура чемпионата Германии между гельзенкирхенской командой и «Майнцем». «Шальке-04» одержал победу со счётом 2:0, а сам Горецка стал автором гола.
Действующий контракт Горецки с «Шальке-04» в силе до лета 2018 года. Недавно игрок сказал, что не забивает себе голову мыслями о смене клубной прописки, подчеркнув, что этот вопрос, часто обсуждаемый в СМИ, нервирует футболистов «Шальке-04».