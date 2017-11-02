Игонин: игрокам «Зенита» нужно доказывать свою профпригодность, а не Манчини

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от предстоящей игры сине-бело-голубых в 4-м туре Лиги Европы с норвежским «Русенборгом», которая состоится сегодня, 2 ноября.

«Очень сложно пройти еврокубковую дистанцию без поражений. Изначально, наверное, такая задача перед игроками «Зенита» не ставилась. Здесь цель другая – пройти в следующую стадию. Будем надеяться, питерцы не проиграют: хватит нам потрясений.

Сейчас у «Зенита» не всё идёт по плану. Биться в каждом матче не всегда получается, причём не только у российских команд. Это некий психологический вопрос. К Роберто Манчини на сегодняшний день нет вопросов, это футболистам нужно досказывать свою профпригодность. Если сравнивать с прошлым сезоном, то «Зенит» играет совершенно по-другому и выглядит лучше, имеется хороший набор игроков. При неудачном стечении обстоятельств, при неудовлетворительных результатах в первую очередь будут страдать именно футболисты. Их будут продавать, менять, сажать на скамейку запасных. О тренере надо говорить не сегодня.

«Зениту» не хватает общекомандной футбольной злости, особенно в последних матчах, но с этим компонентом проще всего работать. Это не такая сложная задача — настроить футболистов и объяснить им, что на одном мастерстве нельзя выиграть все матчи.

Что касается «Русенборга», то какой игры можно ожидать от команды ниже классом? У них должно быть желание, самоотдача, дисциплина, что могут они ещё противопоставить. Если сегодня все эти три компонента будут на должном уровне у норвежской команды, то у «Зенита» будут проблемы. Мне кажется, будет ничья 1:1. Ведь для болельщиков будут играть, пусть те увидят по голу», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Русенборг» – «Зенит». Начало встречи — в 23:05 мск.